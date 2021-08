美바이어에 워시타워 등 극찬 받은 LG전자…2년 연속 VIP어워드 최다 수상

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 140,000 전일대비 6,500 등락률 -4.44% 거래량 879,950 전일가 146,500 2021.08.23 10:15 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 협력사 공정거래협약 3년새 2.5배로 늘었다LG 렌털사업, 반기 첫 매출 3000억 돌파…두 자릿수 성장률'펜트업' 줄고 원자재값↑…하반기 TV사업 부담 커진 삼성-LG close 가 미국 가전 전문 매체 트와이스가 발표한 '2021 VIP 어워드'에서 총 7개 부문의 최고 제품에 선정돼 최다 수상 기업에 수여되는 '슈퍼 VIP 어워드'를 2년 연속 받았다.

23일 LG전자에 따르면 트와이스사는 2013년부터 매해 현지 유통업계 바이어들로 구성된 전문 평가단이 가전·IT분야의 최고 제품을 직접 선정해 이 상을 발표하고 있다. LG전자는 세탁기, 공기청정기, 냉장고 등 주요 생활가전부터 TV와 모니터 등 올레드 디스플레이 제품군까지 최고 제품에 선정됐다.

특히 지난해부터 미국 시장에 본격 출시된 원바디 세탁건조기 LG 워시타워는 약 1년만에 기존 드럼세탁기들을 제치고 드럼세탁기 부문 최고 제품으로 선정됐다. LG 워시타워는 세탁기와 건조기를 일체형으로 구현한 디자인에 인공지능 DD(다이렉트 드라이브) 세탁기 성능을 갖췄다.

헬스·라이프스타일 부문에서는 LG 퓨리케어 360°공기청정기가, 컴팩트 냉장고 부문에서는 LG전자의 시그니처 키친 스위트 서랍형 냉장고가 최고 제품에 선정됐다.

또 LG 올레드 TV는 ▲올레드 에보(OLED evo, 65G1)가 4K TV 부문 ▲48형 올레드 TV(48C1)가 40~57인치 부문 ▲83형 올레드 TV(83C1)가 58인치 이상 초대형 부문에서 각각 최고 제품에 선정, 이번 어워드의 최다 수상 TV가 됐다. LG 울트라파인 올레드 프로는 컴퓨터·게이밍 모니터 부문 최고상을 받았다.

북미지역대표 겸 미국법인장 윤태봉 부사장은 "미국 현지 바이어도 인정한 LG전자 가전의 차별화된 기술 경쟁력을 앞세워 북미 고객에게 더 가까이 다가갈 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr