이언주 "LH 혁신? 산으로 간 느낌…분노한 국민 두 번 우롱"

[아시아경제 김소영 기자] 이언주 전 국민의힘 의원이 한국토지주택공사(LH) 개편안을 두고 "한심하기 짝이 없다. 분노한 국민을 두 번 우롱하는 격"이라고 날을 세웠다.

이 전 의원은 22일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "LH는 혁신을 한다면서 애초에 왜 그런 이야기가 나왔는지 망각하고 산으로 간 느낌"이라며 이같이 비판했다.

앞서 정부는 LH 조직 개편과 관련해 3가지 안을 제시했다. 이어 국토교통부는 지난 20일 국회에서 LH 조직을 주거복지 부문을 모법인으로, 토지·주택 개발 부문을 자법인으로 수직분리하는 제3안이 제일 합리적인 안이라고 제시했다.

이에 이 전 의원은 "LH사태의 원인이 무엇인지, 국민이 LH에 왜 불만을 갖는지, 집값 안정을 위해 정부는 주택정책을 어떻게 선도해야 하는지 생각이 있기나 한 것인지 궁금하다"고 질타했다.

그는 "LH사태가 왜 생겼는가. 터무니없이 싼 값에 그린벨트를 강제 수용한 후 낮은 조성원가에 택지와 아파트를 분양해 택지 개발이익과 분양이익을 취하기 때문에 직원들이 개발 정보를 통해 투기를 한 것 아니냐"고 꼬집었다.

이어 "이분들은 공공주택정책의 목적이 무엇인지 잊고, 일반적 경영평가나 경영혁신 컨설팅을 하는 것으로 착각을 하는 모양"이라며 "공공주택 정책의 목적은 집값 안정이다. 싸게 분양해 서민들 내 집 마련을 쉽게 할 수 있도록 하고 평균 시세를 낮춰야 한다"고 주장했다.

그러면서 "폭리를 취해 개발 이익을 많이 내고 그 이익을 임대 손실로 채운다면 결국 공공이 괜히 토지 보상금만 풀고 대규모 개발로 분양 열기만 들썩거리게 해 집값을 올리기만 할 뿐"이라며 "공급만 늘려서 집값을 낮춘다는 것도 큰 효과는 없다"고 진단했다.

또 "임대손실과 개발이익의 교차보전행태를 끊어 공공이 더이상 국민을 상대로 수익을 내는데 집중할 게 아니다"라며 "조성원가가 저렴한 공공택지를 개발하되, 원가에 맞는 적정가로 분양을 해 집값을 낮추고 주거를 안정시키는 구조를 만들어야 한다"고 조언했다.

이 전 의원은 "주거복지부문의 적자는 별도로 재정으로 보전할 수밖에 없다"며 "그런데 그렇게 되면 조직혁신이 아니라 더 비대해지니 조직 개편의 명분이 없어진다는 비판을 받을 수 있다. 결국 주거복지기능은 재정으로 보전하고 개발기능은 지자체 도시개발공사에 다 있으니 이관해 대폭 축소한다고 해야 할 것으로 그래야 혁신의 명분이 설 것"이라고 했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr