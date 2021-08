트럼프 "아프간 미군 철수는 사실상 항복"…바이든 맹비난

트럼프 "내가 재임 중이었다면 없었을 일"

[아시아경제 이민우 기자] 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 조 바이든 현 미국 대통령의 아프가니스탄 미군 철수 결정을 맹비난했다.

21일(현지시간) 주요 외신에 따르면 트럼프 전 대통령은 앨라배마주 컬먼에서 자신의 지지자들과 함께한 집회에서 이 같이 비판했다. 트럼프 전 대통령은 "아프간 철군이 미국 역사상 최대의 외교정책 굴욕"이라며 "한 국가지도자의 총체적 무능을 가장 놀랄만하게 보여줬다"고 주장했다.

트럼프 전 대통령은 앞서 자신의 재임기간인 지난해 탈레반과 평화 합의를 체결하고 미군과 동맹군을 올해 5월1일까지 아프간에서 철수하기로 약속한 바 있다. 이후 바이든 대통령이 이 시한을 9월11일 이전으로 연장하면서 미군 철수 기간 동안 이슬람 무장조직 탈레반의 공세가 강화됐다. 결국 아프간 전역을 탈레반이 수복했다.

특히 트럼프 전 대통령은 미국 국민과 장비를 남겨놓고 군대가 먼저 빠져나온 것을 맹비난했다. 그는 "우리는 명예롭게 빠져나갈 수 있었고 그랬어야 했다"며 "우리는 명예와 정반대인 방식으로 나왔고 이는 철수가 아닌 완전한 항복"이라고 말했다.

또한 "탈레반은 나에게 존중을 보여줬다"며 "만약 재임하고 있었다면 아프간이 이렇게 손쉽게 넘어가지는 않았을 것"이라고 덧붙였다.

