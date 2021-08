코로나 재확산에 중증환자 병상부족 현실화…대전은 '0개'

준-중환자 병상도 일부 지역 부족 극심

[아시아경제 이민우 기자] 코로나19 신규 확진자가 연일 네자릿수를 기록하면서 병상이 극심하게 부족해지고 있다. 일부 지역에서는 중증환자 병상이 0개인 곳도 나타날 정도다.

22일 중앙사고수습본부(중수본)에 따르면 전날 오후 5시 기준으로 전국 코로나19 중증환자 전담 병상 총 821개 중 273개(33.3%)만 비어있다. 하지만 일부 지역은 이미 여력이 없는 것으로 나타났다.

대전은 확보한 14개 병상을 모두 사용 중이라 추가로 이용할 수 있는 병상이 없는 상태다. 세종과 충남도 각각 1개의 병상만 더 이용할 수 있는 처지다.

준-중환자(중증에서 상태가 호전되거나 중증으로 악화 가능성이 높은 환자) 병상의 여력도 줄어들고 있다. 전국 438개 중 36.5%(160개)만 남아있지만 역시 일부 지역은 이미 포화상태다.

경북은 확보한 병상이 입원 가능한 병상이 하나도 없다. 인천과 대전, 전남, 제주 4개 시도는 병상 2개씩만 남아 있다.

때문에 중수본은 중증환자 및 준-중환자 병상 추가 지정을 추진 중이다.

한편 경증·무증상 확진자가 격리 생활을 하는 전국 생활치료센터 84곳의 이날 0시 기준 병실 가동률은 57.6%였다. 총 수용 가능 인원 1만9368명 중 1만1149명이 입소했다. 앞으로 8219명을 더 수용할 수 있다.

수도권의 생활치료센터 가동률은 62.8%로, 4806명이 추가로 입소할 수 있다. 비수도권의 생활치료센터 가동률은 47.1%로, 3413명을 더 받을 수 있지만 지역에 따라 차이가 있다.

광주 센터는 병상 110개 중 31개가 비어있다. 경북 센터는 246개 병상 중 36개만 남아있는 상태다. 이에 비해 대전 센터(가동률 20.7%)와 충남 센터(14.2%) 등은 아직 여력이 있다. 제주에도 전날 센터 1곳이 추가 지정돼 병상 388개가 보강됐다.

그 밖에 감염병 전담병원 병상은 전날보다 총 8841개로 전날보다 44개 늘었다. 이 중 사용 가능한 병상은 2236개다. 지역별로 세종은 51개 중 25개 병상이 남았다. 반면 경남은 516개 중 33개만 비어있는 상태다.

