경기도, 어린이집 영유아 코로나감염 78% '가족 간 감염'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 내 어린이집 영유아의 코로나19 감염 경로 78%는 가족간 감염으로 나타났다.

경기도는 이달 1∼19일 도내 어린이집에서 발생한 코로나19 확진 영유아의 감염경로를 분석한 결과 '가족 간 감염' 사례가 78.4%로 나타났다고 22일 밝혔다.

이 기간 도내 어린이집에서 발생한 총 확진자는 184명이며 이 중 영유아가 162명(88%), 보육 교직원이 22명(12%)이다.

영유아 확진자 162명의 감염 경로를 보면 가족 127명(78.4%), 재원 아동 17명(10.5%), 지인·경로 불명 13명(8.0%), 보육 교직원 5명(3.1%) 등이다.

경기도는 영유아들의 백신 접종이 어려운 만큼 양육자들의 적극적인 선제검사와 백신 접종을 당부했다.

지난 7일 기준 도내 어린이집 교직원 전체 9만5천여 명 가운데 72.2%가 접종을 마쳤으며, 선제 검사는 모든 인원이 월 1회 시행 중이라고 도는 설명했다.

도는 영유아 양육자들의 선제검사를 독려하기 위해 지난달 22일 긴급보육을 이용하는 아동 보호자 또는 동거가족 중 최소 1명에게 월 1회 선제검사를 받도록 권고한 바 있다.

도 관계자는 "집단감염이 발생한 시군에는 어린이집 교직원 대상 선제검사를 월 2회로 확대하고 모니터링을 강화하는 등 확산 방지를 위한 대응책 마련에 최선을 다하겠다"고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr