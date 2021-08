대전시, 주민참여예산 시민 투표단 모집

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 내년 주민참여예산 시민제안 공모사업 최종 선정에 참여할 시민 투표단을 공개 모집한다고 22일 밝혔다.

모집은 23일~27일 대전 주민참여예산 홈페이지를 통해 진행된다.

모집인원은 자치구별로 20명씩 총 100명이며 무작위 추첨 방식으로 선정된다. 선정결과는 내달 2일 주민참여예산 홈페이지를 통해 공개된다.

선정된 시민 투표단은 내달 16일 열리는 시민 온라인 총회에서 내년 예산에 반영할 대전시 주민참여예산 200억원 중 64억원 규모의 시정 참여형 사업과 50억원 규모의 구정 참여형 사업 선정을 위한 온라인 문자 투표에 참여하게 된다.

주민참여예산 사업은 이달 31일까지 진행될 시민 온라인 투표결과(50%)와 시민 투표단 투표결과(50%)를 합산해 최종 결정된다.

지용환 시 시민공동체국장은 “실효성이 있는 제안이 주민참여예산 사업에 최종 선정될 수 있도록 온라인투표와 시민 투표단 모집에 시민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr