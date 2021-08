푸라닭 치킨, 텐더 치바로우 2종 신메뉴 ‘뉴린기, K-찹’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 푸라닭 치킨이 잊혀 가는 메뉴들의 향수를 자극하는 새로운 타입의 푸레스트(P-reast) 신메뉴 ‘텐더 치바로우(뉴린기)’와 ‘텐더 치바로우(K-찹)’을 출시했다고 22일 밝혔다.

신메뉴 텐더 치바로우(뉴린기)는 바삭 쫀득한 텐더 치바로우에 신선한 파채와 푸라닭 스타일 유린기 소스를 통해 매콤짭짤하면서도 신선한 느낌을 동시에 느낄 수 있는 메뉴다.

텐더 치바로우(K-찹)은 지금은 쉽게 찾아볼 수 없어진 케찹 베이스 탕수육 소스를 모티브로 한국인이 선호하는 마늘과의 조화를 더해 한국식 케찹소스 ‘K-찹 소스’로 탄생했다.

텐더 치바로우는 푸라닭 치킨의 프리미엄 닭가슴살 라인업 ‘푸레스트(P-reast)’의 메뉴로, 기존의 ‘건강한 맛’이나 ‘담백한 맛’으로 즐기던 통상적인 닭가슴살 맛에서 벗어나 촉촉한 닭가슴살에 바삭하고 쫄깃한 꿔바로우 식감을 더한 이색 메뉴다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr