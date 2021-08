신용대출 제한 전방위 확산…저축銀도 연봉 수준 감액 요청

[아시아경제 이광호 기자]금융당국이 은행권에 이어 저축은행권에도 신용대출 한도를 대출자의 연소득 이내로 운영해달라고 요청했다.

22일 금융권에 따르면 금융감독원은 지난 20일 저축은행중앙회에 이 같이 당부했다.

저축은행의 신용대출 한도는 은행권보다는 낮지만 정액으로 1억∼1억5000만원 한도를 제시하는 곳도 있다.

금융당국은 올해 가계대출 총량 증가율을 은행권은 5~7%, 저축은행권은 21%를 목표로 제시, 주간 단위로 점검 중이다.

아울러 3곳 이상에서 돈을 빌린 다중채무자의 높은 부도율을 고려해 저축은행이 충당금을 더 많이 쌓도록 하는 방안 등도 검토하고 있다.

한편 금융당국은 상호금융, 특히 농협에 대해 특별관리를 하고 있다.

농협중앙회는 지난 주 금융위원회에 전국 농·축협의 집단대출을 일시 중단하고, 이후 각 조합별로 목표치를 설정해 운영하고 60%인 차주별 총부채원리금상환비율(DSR)을 자체적으로 낮추겠다는 등의 관리계획을 보고했다.

