앤젤리나 졸리, 인스타에 "아프간 도와달라" 호소

[아시아경제 박병희 기자] 유엔난민기구 특사인 헐리우드 스타 앤젤리나 졸리가 인스타그램을 개설하고 이슬람 무장단체 탈레반에 점령당한 아프가니스탄의 고통에 관심을 기울여 줄 것을 호소했다.

CNN에 따르면 졸리는 20일(현지시간) 인스타그램 가입 후 아프간 현지 10대 소녀로부터 받은 편지를 올렸다.

이름과 사는 곳이 공개되지 않은 소녀는 편지에서 탈레반에 대한 두려움을 나타내며 "우리는 다시 수감됐다"라고 썼다. 또 "탈레반이 오기 전 우리 모두는 권리를 갖고 있었고 이를 자유롭게 옹호할 수 있었다"며 "그러나 그들이 왔을 때 우리의 모든 꿈이 사라졌다고 생각했다"고 적었다.

졸리는 "9ㆍ11 테러 발생 2주 전 아프간 국경을 방문했을 당시 탈레반에서 도망쳐 나온 아프간 난민들을 만났다"며 "20년이 지나 아프간인들이 또다시 공포와 불확실에 사로잡힌 나라를 떠나야 하는 것을 지켜보려니 끔찍하다"고 적었다. 그러면서 "기본 인권을 위해 싸우고 있는 사람들의 이야기를 전 세계와 공유할 것이다"는 계획도 밝혔다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr