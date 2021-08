정부 "루마니아 제공 모더나 백신, 기부 아냐… '스와프' 협의 중"

[아시아경제 이춘희 기자] 루마니아 정부가 모더나 코로나19 백신 45만회분을 한국에 기부할 것이라는 보도에 대해 정부가 이를 부인했다. 일방적 무상 공여가 아닌 추후 교환을 전제로 한 '백신 스와프'를 협의 중이라는 취지다.

보건복지부는 21일 "현재 언론에 보도되고 있는 루마니아 정부의 백신 무상 공여는 사실이 아니다"라며 "우리나라와 루마니아 간 백신 스와프 차원에서 협의가 진행되고 있다"고 밝혔다.

앞서 루마니아 현지 언론은 이날 루마니아 정부가 한국에 모더나 백신 45만회분을 한국에 기부한다고 보도했다. 해당 백신은 루마니아 현지의 여름철 백신 접종 속도가 느려짐에 따라 유통기한이 임박한 물량이다. 이러한 백신 기부를 두고 앞서 지난해 3월 코로나19 초기 확산 과정에서 루마니아에 진단키트와 방호복 등 방역 장비를 지원한 데 대한 보답이라는 해석이 나오기도 했다.

방역 당국은 "지난해 3월 루마니아 정부에 진단키트 등 방역 장비를 지원하면서 양국간 신뢰를 쌓아왔다"며 이러한 배경에 대해 인정하면서도 어디까지나 상호 교환인 스와프를 협의하고 있을 뿐 루마니아로부터 일방적 백신을 기부받는 것은 아니라고 밝힌 것이다.

만약 백신 스와프를 통해 모더나 백신 45만회분이 국내에 도입될 경우, 이는 두 번째로 성사된 백신 스와프다. 앞서 우리 정부는 지난달 이스라엘로부터 화이자 백신 78만2000회분을 백신 스와프로 우선 공여받은 바 있다. 해당 물량은 9~11월 중 반환될 예정이다.

정부는 "미국의 얀센 백신 공여, 이스라엘과의 백신 교환 등 주요국들과의 백신 협력을 추진해 온 바 있다"며 "루마니아도 협력 논의 대상국 중 하나로서 협의 중에 있다"고 설명했다. 우리 정부는 미국으로부터도 얀센 백신 141만3000회분을 무상 공여받아 예비군·민방위 대원 등의 접종에 사용한 바 있다.

