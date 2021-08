[아시아경제 오현길 기자] 오는 24일 개막하는 '2020 도쿄 패럴림픽'과 관련해 코로나19에 확진된 인원이 100명을 넘어섰다.

21일 일본 현지언론 등에 따르면 대회 조직위원회는 도쿄 패럴림픽과 관련해 15명의 코로나19 신규 확진자가 발생했다고 발표했다. 해외에서 입국해 선수촌에 입촌하지 않은 선수 1명을 포함해 대회 관계자와 외주업체 직원 등이 양성 판정을 받았다.

지난 12일부터 이날까지 조직위가 발표한 대회 관련 누적 확진자는 101명이다.

조직위는 전날 양성 반응을 보인 선수 1명의 밀접 접촉자 9명을 추렸으며, 이들 모두 격리돼 매일 검사를 받게 된다고 밝혔다.

앞서 이달 8일 막을 내린 도쿄올림픽에서는 대화 관련 인원 중 547명의 확진자가 발생했다.

