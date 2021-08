[세종=아시아경제 문채석 기자]

<전보>

◆과장급

▶미래고용분석과장 천경기 ▶서울서부지청장 이경환 ▶부산고용센터소장 김두경 ▶진주지청장 최종수 ▶군산지청장 신동희 ▶목포지청장 한인권 ▶천안지청장 김주택 ▶부산지노위 사무국장 김두희

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr