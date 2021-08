▶ 이이중 씨 별세, 선성·선대(롯데쇼핑 커뮤니케이션실장)·선조·선미 씨 부친상, 류태호 씨 장인상= 21일 오전 4시, 분당제생병원장례식장 5호실, 발인 23일 오전 6시30분. 031-708-4444.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr