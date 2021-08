구로구 ‘걷기 활성화 챌린지’ 15만보 이상 걷기

29일까지 구로구 주민 누구나 참여 가능… 100명 선정 신체활동 물품도 제공

[아시아경제 박종일 기자] 구로구(구청장 이성)가 주민들의 건강 증진을 위해 ‘걷기 활성화 챌린지’를 마련한다.

구로구는 “코로나19로 지친 주민들의 몸과 마음에 활력을 불어넣고 걷기문화를 활성화하기 위해 11월까지 매달 ‘걷기 활성화 챌린지’를 진행한다”고 밝혔다.

구로구 주민이면 누구나 참여할 수 있는 ‘걷기 활성화 챌린지’는 2가지 미션을 목표로 펼쳐진다.

첫 번째 미션은 11일부터 29일까지 2주간 15만보 이상의 걸음 수 달성이다. 날짜와 걸음 수를 확인할 수 있는 애플리케이션을 통해 미션 기간 내 누적 걸음 수가 명시된 화면을 캡처하면 된다.

두 번째 미션은 ‘구로구보건소 신체활동으로 비만예방하기’ 카카오톡 채널에 제시된 요가 자세들 중 3가지를 따라한 인증 사진이다.

챌린지 참여를 희망하는 이는 카카오톡 채널 ‘구로구보건소 신체활동으로 비만예방하기’를 친구추가한 뒤 1대1 채팅을 통해 29일까지 2가지 미션을 달성한 사진을 보내면 된다.

구로구는 9월8일 추첨을 통해 참가자 중 100명을 선정해 신발방수커버, 러닝벨트 등 신체활동 물품을 제공할 예정이다.

구로구 관계자는 “코로나19 장기화로 지친 주민들이 매달 진행되는 걷기 활성화 챌린지를 통해 심신을 치유하고 에너지를 충전하길 바란다”며 “건강을 챙기고 경품도 받을 수 있는 걷기 챌린지에 많은 참여 부탁드린다”고 전했다.

