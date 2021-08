경찰, 여장남자 유튜버에 성매수 시도한 60대 男 내사

[아시아경제 송승윤 기자] 경찰이 여장한 남자 유튜버를 진짜 여성으로 착각해 성매수하려 한 60대 남성과 관련해 내사에 착수했다.

20일 경찰에 따르면 서울경찰청 여성·청소년수사대는 국가수사본부 지시를 받아 60대 남성 A씨에 대한 내사에 들어갔다.

경찰은 내사 후 혐의점이 발견될 경우 정식 수사에 착수할 전망이다.

유튜버 B씨가 자신의 유튜브 채널에 올린 영상에 따르면 A씨는 가출 청소년을 돕겠다는 명목으로 여고생으로 가장한 B씨를 자신의 집으로 데려갔고, 성관계를 제안한 것으로 알려졌다. 해당 영상에 따르면 A씨는 자신을 29살로 소개했으며 "초등학생은 20만∼30만원만 주면 좋아한다"고 말하는 등 미성년자와 여러 차례 성매매한 경험이 있다는 취지의 발언을 했다고 한다.

해당 영상 속 A씨의 집에는 그가 19대 대선 당시 문재인 후보 캠프의 조직특보를 지낸 것으로 추정되는 임명장이 놓여 있어 온라인 커뮤니티 등을 중심으로 논란이 일기도 했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr