[아시아경제 송승윤 기자] 서울 마포경찰서는 여성 신체 일부를 불법 촬영한 혐의로 더불어민주당 국회의원 비서인 30대 남성 A씨를 입건할 방침이라고 20일 밝혔다.

경찰은 전날 오후 10시 45분께 A씨의 가족으로부터 A씨 휴대전화에 불법 촬영물이 있다는 내용의 신고를 받고 출동했다. A씨가 '과거에 쓰던 휴대전화라 갖고 있지 않다'고 하자 경찰은 신고한 가족이 찍어둔 A씨 휴대전화의 사진을 확인한 것으로 전해졌다.

경찰은 입건 후 정확한 사건 경위를 조사할 예정이다. 해당 의원실은 A씨가 이날 사직 의사를 전했다고 밝혔다.

