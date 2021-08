[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 여수시 월내동 동서발전 호남 화력 본부에서 감전 사고가 발생해 5명이 부상을 당했다.

20일 여수경찰서 등에 따르면 이날 오전 10시 27분께 누전 등 고장 방지를 위해 계전기를 점검하던 도중 불꽃(스파크)이 발생하면서 작업자들이 화상을 입었다.

부상자들은 인근 병원에 옮겨졌으며 3명은 중상인 것으로 전해졌다.

경찰과 소방 당국은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr