DGB금융그룹, 중장기 ESG경영 로드맵 구성

[아시아경제 김효진 기자] DGB금융그룹은 그룹 차원에서 중장기적인 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천을 위해 그룹 전략과 연계한 단계별 ESG 로드맵을 구성했다고 20일 밝혔다.

‘따뜻한 금융으로 모두가 꿈꾸는 세상을 만들다’라는 그룹 미션과 ‘미래로 도약하는 S.M.A.R.T. 금융그룹’이라는 그룹 비전을 실현하고자 마련됐다.

로드맵을 보면 ▲2022년 ESG경영 관리체계 강화 ▲2024년 실행과제 이행 및 고도화 ▲2025년 글로벌 수준 ESG경영 모범그룹 도약 등을 목표로 설정했다.

2022년까지 ESG경영 관리체계를 강화하기 위해 지난 3월 그룹 차원의 ESG경영 선포 및 ESG 관련 최고의사결정기구인 지주 이사회 내 ‘ESG위원회’ 신설을 시작으로 그룹 및 각 자회사 전략 수립 시 ESG를 고려한 통합적 그룹 전략 수립을 추진한다.

관리 차원에서는 ESG 성과평가 및 보상체계 도입을 추진할 예정이다. 경영진에 대한 ESG평가를 시작으로 각 자회사 본부평가 수준까지 확대한다. 리스크관리 측면에서는 ESG 기회와 리스크관리 체계 구축에 착수한다.

2024년까지 ESG 실행과제 이행과 고도화를 위해 단위별 ESG 세부과제 발굴·실행과 함께 ESG 요소의 대출 및 투자심사를 반영할 계획이다. 또한 3년 내 임직원들의 ESG 인식 확대 및 내재화를 실행할 예정이다.

2025년까지 글로벌 수준의 ESG경영 모범그룹으로 도약하기 위해 ESG 성과평가 및 보상체계를 정착시키고, 외부 이해관계자와의 협력체계를 강화할 계획이다. 또한 ESG 정보공개 인프라를 강화하고 ESG 통합 비즈니스 모델을 완성한다는 목표다.

DGB금융그룹은 그룹 미션을 달성하기 위해 ‘ESG경영으로 뉴노멀 선도’라는 비전을 추구하고 있으며, 이를 달성하기 위한 전략목표는 ‘환경, 사회, 지배구조를 바탕으로 지속가능금융 성과 창출’로 설정했다.

ESG전략은 각각 환경(E), 사회(S), 거버넌스(G) 분야에서 3개의 방향성을 도출했으며, 향후 ESG 거버넌스를 통해 목표를 수립하고 성과지표를 설정해 지속해서 실천해나갈 방침이다.

김태오 회장은 “중장기적인 ESG경영 전략과 로드맵에 따른 세부 추진과제를 지주 각 부서와 자회사의 의견 수렴을 통해 체계적으로 실천하고 있다”며 “올해는 그룹 차원에서 ESG경영을 본격화하는 첫해인 만큼 과감하고 빠르게 추진해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 DGB금융그룹은 각 계열사의 실질적인 ESG경영 추진을 위해 지난달 첫 ‘ESG경영협의회’를 개최했으며, 9개 계열사가 모여 ESG 실행의 방향성을 논의하고 추진사항을 공유했다. ESG경영협의회는 지주 지속가능경영총괄 및 각 자회사 ESG경영 담당 임원으로 구성되며, ESG위원회를 지원한다.

