[고흥=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 고흥군(군수 송귀근)은 유엔아동권리협약에 담긴 아동의 권리를 실현해 아동이 행복한 삶을 살 수 있도록 아동친화도시 조성을 위한 본격적인 행보에 나선다고 20일 밝혔다.

아동친화도시 슬로건은 오는 23일부터 내달 6일까지 접수받으며, 고흥군만의 차별화된 아동친화도시 조성 방향과 비전을 함축적으로 내포할 수 있는 슬로건을 선정해 아동친화도시 홍보에 활용할 예정이다.

공모작에 대한 심사는 적합성, 창의성, 대중성, 공감성, 활용성 등 5개 기준으로 진행되며, 아동친화도시 추진위원회 심사를 거쳐 총 6건의 우수작을 10월 중순 발표할 예정이다.

시상금으로는 최우수 1건 30만원, 우수작 2건 각 20만원, 장려 3건 각 10만원의 고흥사랑상품권이 수여된다.

공모 관련 자세한 사항은 고흥군 홈페이지 고시공고란에서 확인할 수 있다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr