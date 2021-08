[양낙규의 Defence Club]전방 과학화시스템 여전히 불량

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]전방에 설치된 과학화 경계시스템이 아직도 오류 투성이다. 특히 북한 김여정 당 부부장과 김영철 통일전선부장이 ‘안보에 위협’을 가하고 있는 상황에 전방지역의 시스템 보강은 더 시급해졌다라는 지적이다.

22일 군에 따르면 과학화 경계시스템은 노무현정부때 시범사업으로 추진됐다. 과학화 경계시스템은 CCTV와 센서 등을 활용해 원격으로 감시하고 침입을 탐지하는 시스템이다.

이 사업은 삼성에스원과 SK C&C가 맡았다. 서부와 중부전선은 삼성에스원이, 동부전선은 SK텔레콤이 과학화시스템을 설치하기로 했다. 하지만 이들 업체는 모두 요구조건을 충족하지 못해 ‘부적합’ 판정을 받았다. 시험평가에서 부적합 판정을 받자 군은 당초 요구했던 ‘작전운용성능’을 대폭 완화했다. 과학화시스템 설치가 당시 지휘관들의 성과였기 때문이다. 당시 국방부는 국방개혁으로 병력이 감축되도 전방을 지킬 수 있는 완벽한 시스템이라고 홍보했다.

하지만 시간이 지날수록 과학화 경계시스템의 성능은 기대 수준에 미치지 못했다. 2015년 9월부터 지난해 8월까지 GOP 경계 시스템 작동 오류 및 고장 건수는 2749건에 달했다. 하루 평균 1.5건씩 작동 오류와 고장이 발생하는 셈이다.

합동참모본부가 2020년 2월부터 6월까지 전방지역 과학화시스템을 분석한 결과 GOP중대 1개 소초당 평균 4분 30초마다 헛 경보음이 울리는 것으로 파악됐다. 새가 앉거나 바람만 세게 불어도 경보음이 울린다는 것이다. 합참의 조사는 전방과학화 경계시스템Ⅱ를 새로 설치하기 위한 명분을 만들기 위해 실시했다. 전방과학화경계시스템Ⅱ는 2700억원을 들여 2025년부터 설치될 예정이다. 지난해 11월 발생한 ‘월책 귀순’ 때도 과학화시스템은 제대로 작동하지 않았다.

과학화시스템 사업을 놓고 군 안팎에서는 지휘관의 성과를 올리기 위해 눈감고 아웅식으로 사업을 추진하면 안된다고 지적한다. 과학화경계시스템의 경우 중서부전선은 침입 탐지 범위가 50여m, 동부전선은 30여m로 탐지범위가 지나치게 넓다. 민간공항 등은 탐지범위를 수 m 이내로 지정한다는 점을 감안하면 허술하기 짝이 없다. 일각에서는 성능시험을 계절에 따른 환경에 맞게 여러차례 체크를 해야한다는 지적도 나온다.

한 군 관계자는 “올해 22사단에 AI를 기반으로 한 과학화 경계시스템을 설치한다고 대대적으로 홍보했는데 AI 감시 장비가 어떤 종류, 어떤 방식인지 이해하는 현지 장교는 아무도 없다”고 말했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr