사천에어쇼, 작년에 이어 올해도 취소 … 블랙이글스 특별행사로 대체

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 우리나라 유일의 대규모 에어쇼인 사천에어쇼가 지난해에 이어 올해도 열리지 못하게 됐다.

경남 사천에어쇼추진위원회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 4차 대유행 상황을 고려해 '2021 사천에어쇼' 행사를 개최하지 않기로 결정했다고 20일 밝혔다.

사천에어쇼는 오는 10월 28일부터 31일까지 사천 비행장 일원에서 열릴 예정이었다. 하지만, 에어쇼 취소에 따른 아쉬움을 달래고 코로나19로 힘든 시민과 항공업계 관계자들을 위로하고자 블랙이글스 에어쇼 등 특별행사를 개최하기로 의결했다.

또한 코로나19 상황을 고려하면서 민·군 협력 항공우주력 발전세미나, 공군 군악 음악회, 일부 체험행사도 병행한다는 계획이다.

지난해와 마찬가지로 특별행사로 진행되는 블랙이글스 에어쇼는 오는 10월 30일부터 31일까지 삼천포대교 공원 일원에서 진행될 예정이다.

블랙이글스는 대열 비행, 급하강, 360도 회전 등 풀 쇼(full show)로 아찔한 곡예비행을 선보임과 동시에 파란 가을하늘에 태극 문양과 큐피드의 하트를 수 놓는다.

사천에어쇼의 꽃으로 불리는 블랙이글스 에어쇼는 유튜브 채널을 통해 생중계되므로 실시간 시청이 가능하다.

송도근 시장은 "열심히 준비해 온 사천에어쇼를 미개최하게 돼 많은 아쉬움이 있지만, 시민 모두의 건강과 안전을 위한 결정임을 널리 이해해 주시기 바란다"고 말했다.

