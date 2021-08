전주시, ‘전주 8월의 크리스마스’ 행사 23~29일 개최

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시는 23일부터 29일까지 전주역 앞 첫마중길과 전주한옥마을 경기전 일원에서 ‘전주 8월의 크리스마스’ 행사를 연다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 코로나19 여파로 지쳐 있는 시민들이 아쉽게 지나간 작년 크리스마스를 기억하며 한여름 밤 크리스마스 분위기를 만끽해주기 위해 마련됐다.

‘우리의 잃어버린 크리스마스(LOST CHRISTMAS)’를 부제로 한 이 행사는 △전주한옥마을 8월의 크리스마스 가든 △전주역 첫마중길 루미나리에 △산타클로스 비대면 횡단보도 공연 △메타버스(가상공간) 내 크리스마스 체험 등으로 꾸며진다.

전주한옥마을 경기전 앞 꽃밭정원에는 ‘크리스마스 꽃’으로 불리는 포인세티아와 크리스마스 트리, 각종 조형물이 비치돼 크리스마스 분위기가 연출된다.

전주역 앞 첫마중길에서는 밤 10시까지 20m 길이의 크리스마스 루미나리에가 밤하늘을 밝힌다.

또한 첫마중길과 전주역 사이 횡단보도에서는 지역 예술가들이 산타클로스로 분장한 크리스마스 비대면 공연을 즐길 수 있다.

코로나19 여파로 대부분의 대면 행사를 취소한 전주시는 특별히 MZ세대들을 위해 네이버Z의 제페토 내에 가상공간도 마련키로 했다. 행사 후반에 경기전 앞 태조로와 전주역 앞 첫마중길이 가상공간으로 재현될 예정이다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr