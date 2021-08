[인사]한국농수산식품유통공사

[세종=아시아경제 문채석 기자]

<승진>

◆1급

▶비서실장 전기찬 ▶인재육성처장 장인식 ▶중국지역본부장 겸 베이징지사장 정연수

◆2급

▶성과관리부장 최일근 ▶사회가치창출부장 윤정자 ▶식량지원부장 정유선 ▶수출기반부장 권현주 ▶감사부장 남택홍 ▶온라인경매부장 허현행 ▶광주전남지역본부 수출유통부장 한승희

<전보>

◆상위직위

▶재무관리처장 공호민 ▶농수산사업처장 노태학 ▶식품진흥처장 윤미정 ▶정책금융부장 김의정 ▶회계관리부장 정홍미 ▶보관관리부장 조원식 ▶두류부장 채종혁 ▶글로벌거점지원부장 김현호 ▶신시장개척부장 김민호

◆관리자

▶수급관리처장 김권형 ▶농식품유통교육원장 백태근 ▶화훼사업센터장 이은석 ▶서울경기지역본부장 이문주 ▶대전세종충남지역본부장 배민식 ▶광주전남지역본부장 최주환 ▶대구경북지역본부장 김달룡 ▶부산울산지역본부장 고동호 ▶정보보안부장 고광삼 ▶채소사업부장 상병하 ▶수출정보분석부장 이승훈 ▶신유통채널사업부장 송미정 ▶시장지원부장 서병교 ▶사업지원부장 김상백 ▶사업기획부장 김봉섭 ▶센터운영부장 김준록 ▶청렴감사부장 강형모 ▶서울경기지역본부 수출유통부장 김기헌 ▶부산울산지역본부 관리비축부장 윤도언 ▶충북지역본부장 김용광 ▶경남지역본부장 김기붕

