렉서스 "런 어게인, 온라인 시승 이벤트 실시"

[아시아경제 이창환 기자] 렉서스코리아는 렉서스의 프리미엄 하이브리드 SUV(스포츠유틸리티) 모델인 RX, UX, NX를 체험할 수 있는 '렉서스 런 어게인(R.U.N. Again)' 온라인 시승 이벤트를 다음달 8일까지 실시한다고 20일 밝혔다.

이번 이벤트는 렉서스코리아 홈페이지 내 이벤트 페이지에 응모 사연을 작성하고 렉서스 인스타그램 이미지 업로드 이벤트에 동시에 참여해야 응모가 가능하다.

추첨을 통해 총 15팀의 러너(R.U.N.NER)를 선발하며 RX, UX, NX 중 한 모델의 3박4일 시승권과 각 모델별 다채로운 라이프스타일 굿즈를 제공한다.

골프를 즐기기에 안성맞춤인 RX는 볼빅 선바이져와 보스턴 백을, 렉서스 콤펙트 SUV인 UX는 반려견과의 일상을 그려볼 수 있는 스니프 반려견 굿즈를 그리고 NX는 여행 시 활용도가 높은 콜맨 캠핑체어를 증정한다.

최종 선정된 15팀 중 SNS(소셜네트워크서비스) 포스팅 미션을 적극적으로 수행한 베스트 러너(Best R.U.N.NER) 3팀을 추가로 선발해 일주일간의 시승 기회와 함께 1박 2일 숙박권을 제공한다.

이번 시승 이벤트에 사용되는 모든 차량은 내, 외부 소독을 거친 후 전달되며 차량 내 개인 방역 안심 키트(손 소독제, 일회용 마스크)도 비치되어 있어 보다 안전한 드라이빙을 즐길 수 있다.

이병진 렉서스코리아 상무는 “렉서스의 하이브리드 기술과 프리미엄 하이브리드 SUV만의 매력을 널리 알리기 위해 올해에도 시승 캠페인을 진행하게 됐다”며 “렉서스 SUV만의 라이프스타일과 감성 품질을 직접 체험해 보시길 바란다”고 말했다.

