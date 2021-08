무안군, 서해지방해양경찰청과 4만㎡ 항공산단 부지 분양계약 ‘체결’

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 19일 군청 상황실에서 서해지방해양경찰청과 무안 항공특화산업단지 내 산업시설부지에 대한 분양 계약을 체결했다고 밝혔다.

무안군과 서해지방해양경찰청은 지난 2019년 5월 무안항공특화산업단지 조성 및 해양경찰 통합항공기지 구축을 위한 업무협약을 시작으로 해양항공 발전과 지역경제 활성화를 위해 꾸준히 협력해 오고 있다.

계약 분야는 항공특화산업단지 내 항공 관련 산업시설용지 산업 5블록(약 4만㎡ 규모)으로 총 계약금액은 62억7000여만 원이며, 서해청은 이번 계약대금으로 31억 4000여만 원을 내게 된다.

그동안 무안, 목포, 여수 등 4곳에서 고정익·회전익 항공대가 별도로 운영하고 있어 해양경찰 항공 치안 자원을 효율적으로 운영하는데 고충이 있었다.

따라서 서해청은 이번 계약 체결을 계기로 조성될 부지 내 고정익 정비시설을 시작으로 최종적으로는 통합항공기지를 구축해 해양경찰의 항공 핵심 기반을 마련해 나갈 계획이다.

아울러 무안군의 항공특화산단 조성사업은 국토부에서 오는 2030년까지 항공 정비(MRO)산업을 5조원 규모로 키우는 등 경쟁력을 강화하려는 방안을 내용으로 하는 추진 방향이 발표됨에 따라 한층 탄력을 받게 됐다.

김산 군수는 “해양 안전을 책임지는 서해지방해양경찰청과 지난 2019년 업무협약(MOU)을 체결한 이후 양 기관 간 신뢰가 쌓여 계약체결까지 이루는 값진 결실을 이루게 됐다”며 “해외에 의존하던 항공 정비기술이 국내 자체적인 항공 정비기술로 자리 잡을 수 있도록 함께 기틀을 마련해 나가겠다”고 말했다.

한편 무안군은 미래 항공산업을 지역특화 선도사업으로 육성하기 위해 망운면 피서리 일대에 35만㎡ 규모의 항공특화산업단지를 조성하고 있으며, 그중 27만 여 ㎡에 해당하는 산업시설용지에 대한 분양도 함께 추진하고 있다.

