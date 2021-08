조규일 진주시장, 지역 내 학교 설립 관련 경남도교육감 면담

혁신도시 내 고등학교 설립 적극 협조 요청

초장지구 및 평거지구 중학교 설립 검토 건의



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 지난 18일 경상남도교육청 교육감실에서 박종훈 교육감과 조규일 진주시장이 만나 혁신도시 및 초장지구, 평거지구 학교 용지의 조속한 학교 설립과 관련해 면담 시간을 가졌다.

경남 진주 혁신도시 인구는 2021년 6월 기준 3만2457명으로 시 내 다른 지역보다 학생 수가 많지만, 고등학교는 1개밖에 없다.

이에 따라 혁신도시 외 고등학교 진학으로 인한 교통 불편 등 통학의 어려움이 발생하고 있어 혁신도시 내 학교 용지에 조속한 고등학교 설립에 대한 요구가 지속해서 제기돼왔다.

최근 혁신도시 아파트 입주자, 학부모, 봉사단체 등 46개 민간단체가 동참한 ‘경남 진주 혁신도시 고등학교 설립추진위원회’는 지난 7월 20일부터 30일까지 고등학교 설립 서명운동을 추진해 1만356명의 주민이 동의했다. 동의서는 박대출 국회의원을 통해 교육부로 전달될 예정이다.

이와 더불어 진주시 초장지구 및 평거지구 신도심 개발로 학생 수가 늘어난 반면, 중학교가 부족해 일부 학생들이 관외 학교로 통학하는 불편을 겪고 있다.

특히 초장지구 내 중학교는 동명중이 유일해 여학생들의 중학교 진학에 어려워 중학교 예정 용지에 조속히 중학교가 설립될 수 있도록 건의했다.

조 시장은 “혁신도시에 있는 진양고등학교의 정원은 621명으로 2023년이 되면 충무공동 고교생이 1500여명에 달할 것으로 예상된다”며 “초장지구, 평거지구의 정주 여건 개선을 위해 학교 예정 용지를 활용한 학교 설립을 적극적으로 검토해달라”고 요청했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr