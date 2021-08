[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 오는 23일부터 27일까지 2021년도 양파 재배농가 대상으로 조생종 2품종, 중만생종 5품종의 육묘 신청을 받는다고 19일 밝혔다.

올해 양파 육묘신청은 4000판(162만주) 내에서 선착순 신청 접수를 받을 계획이며 농가별 50판까지 신청이 가능하다.

신청방법은 농업기술센터 및 각 읍·면 농업인상담소에 직접 방문, 육묘 신청서를 작성해 제출하면 된다.

신청 농가는 소농 및 고령농가 위주로 해 가능한 많은 농가가 혜택을 받도록 했다.

군 관계자는 “양파 재배 농가의 육묘 관리 및 경영상 어려움 해소에 주력할 계획이다”고 말했다.

영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr