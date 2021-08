유승민 '삼성전자' 방문…"삼성전자 성공신화는 전국민의 자랑"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 유승민 전 의원은 19일 삼성전자와 쌍용자동차를 찾았다. 유 의원은 반도체와 관련해 핵심 인재 육성 필요성을 강조하고 나섰다.

이날 유 전 의원은 오전에 삼성전자 평택 캠퍼스에서 간담회를 가졌다. 그는 "우리나라에서 반도체를 빼고 성장과 수출을 따로 계산해야 할 정도로 우리 경제에서 큰 위치를 차지하고 있다"고 평가했다.

이어 "반도체 인재의 공급은 국가가 일차적으로 담당하는 것이라 생각한다"면서 인력 육성의 필요성을 역설하기도 했다.

유 전 의원은 이날 방문과 관련해 삼성전자의 4행시로 "‘삼’성전자의 ‘성’공 신화는 ‘전’ 국민의 ‘자’랑입니다"라고 남기기도 했다.

앞서 유 전 의원은 반도체 산업을 강화하기 위해 50조원을 들여 민관협동 반도체기금 ‘코마테크펀드’(가칭; Korea Semiconductor Manufacturing Technology Fund)를 세워 반도체 기업들이 공동출자로 참여케 해서 비메모리 분야의 팹리스(설계회사)와 파운드리(제조회사)를 집중 육성하는 등 반도체 산업 육성 계획을 내놓기도 했다.

그는 이번 방문과 관련해 "이재용 부회장께서 며칠 전에 일부러 전화까지 해 주셔서 (방문) 계획을 세우고 왔다"고 소개하기도 했다. 유 전 의원 측은 "이 부회장이 유 전 의원에게 안부차 전화를 드렸고, 대화를 하시던 중 캠프의 삼성전자 방문 일정이 공유되어 이 부회장께서 환영의 말씀을 한 것"이라고 설명하기도 했다.

유 전 의원은 이어 쌍용자동차를 방문한 뒤 "쌍용차의 임직원들 너무 고생하셨다는 위로의 말씀을 꼭 드리고 싶다"고 밝히기도 했다. 이어 "무엇보다도 지금 진행되고 있는 기업 회생 절차에 정말 이 쌍용차를 인수할 기업이라든지 자본이라든지 그 주체가 정말 신뢰할 만한 그런 주체가 됐으면 좋겠다"며 "이 쌍용차가 다시 살아나기 위해서 정말 회사로서 앞으로 지속가능하기 위해서 굉장히 중요하다"고 말했다.

