강릉~제진 철도 건설 사업 '강릉 1·2공구' 시행사 선정

1공구 계룡건설 컨소시엄 · 2공구 극동건설 컨소시엄 수준



[아시아경제 라영철 기자] 강릉~제진 철도건설 1, 2공구 사업 시행사가 선정됐다.

19일 강릉시에 따르면, 국가철도공단은 지난 17일 강릉~제진 단선 철도 건설 설계·시공 일괄(T/K) 발주 구간인 4개 공구(총 9공구) 중 1,2,4공구(강릉시 구간 1,2공구)에 대한 낙찰자를 선정했다.

1공구는 계룡건설 컨소시엄이 남강릉 신호장에서 강릉역 일원까지(7.7km) 사업비 2838억 원으로, 2공구는 극동건설 컨소시엄이 교동(강릉역 일원)에서 연곡면 방내리까지(12.4km) 사업비 2200억 원으로 각각 수주했다.

특히, 2공구(교동~연곡면 방내리)는 기본 계획 때 『토공= 3.41km, 교량= 1.79km, 지하터널= 7.2km』로 고시됐으나, 사업 시행사가 전 구간 지하화 계획 『L= 12.4km』으로 제안해 사유재산 침해와 지역단절·산림훼손 등이 상당 해소될 것으로 기대했다.

이에 따라 연결 구간인 3공구(연곡면 방내리 ~ 양양군 현남면 일원)도 기본 및 실시 설계 내용이 일부 변경될 것으로 보고 있다.

남강릉 신호장에서 강릉역 일원 구간인 1공구는 하반기에 착공할 예정이다.

라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr