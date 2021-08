하태경 "원희룡은 양치기 소년...당과 국민께 사과해야"

[아시아경제 윤슬기 기자] 국민의힘 대선 예비후보 하태경 의원이 같은 당 대선 예비후보 원희룡 전 제주지사가 최근 통화 녹취록을 두고 이준석 국민의힘 대표와 공방을 벌인 것과 관련해 "(원 후보는) 늑대야 세 번 외친 양치기 소년"이라며 원 후보를 비판했다.

하 후보는 19일 오전 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "윤석열 캠프랑 정돈되는 상황에 일주일 전 통화 내용을 들고 나와서 확실한 것도 아닌데 다시 당을 갈등에 몰아넣는 상황을 보면서 원희룡 후보가 자기 이름을 알리려고 정권교체를 방해하고 있다는 판단을 할 수 밖에 없다"라며 이같이 말했다.

그는 원 후보가 윤석열 국민의힘 대선 예비후보의 보이콧 발언을 밝힌 데 대해서도 "확인된 건 윤석열 후보 측은 보이콧이라는 말을 쓴 적이 없다. 그것도 사실은 사적인 통화"라면서 "대통령되겠다는 사람이 사적인 통화를 까면 공인이라고 할 수 없다"라고 말했다.

이어 이 대표의 '저거 곧 정리된다'라는 발언에서 주어 '저거'를 두고 원 후보와 이 대표가 신경전을 주고 받은 것 대해서 하 후보는 "이준석 대표랑 사적인 통화인데 원래는 원 후보가 '윤석열 정리된다'라고 워딩을 썼다고 했다. 그런데 녹취록을 까 보니까 주어가 윤석열이 아니었다"라고 덧붙였다.

그러면서 하 후보는 "원 후보가 하는 이야기가, 자기가 들었다고 하는 게 전부 다 부정확하다"라며 "보이콧이란 말도 없었고 윤석열 정리한다는데 윤석열 이름도 없었다"라며 "이 정도 수준이면 사실 허위폭로 전문후보 아니냐"라고 지적했다.

하 후보는 또 원 후보가 통화 내용을 왜곡해 폭로하는 것에 대해 겁이 난다고 하면서 "원희룡 후보가 우리 사회를 불신사회로 만들고 있다. 이렇게 해서 국민들이 정치인들하고 마음 편하게 통화를 하겠냐. 사실 술자리에서 하는 이야기랑 공식적으로 언론에서 하는 이야기랑 똑같을 수 없지 않냐"라고 말했다.

아울러 그는 "이 시점에서 원희룡 후보가 (당과 국민에게) 사과를 해야한다고 본다"라며 원 후보의 사과를 촉구했다.

윤슬기 인턴기자 seul97@asiae.co.kr