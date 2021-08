김재원 "이준석, 화합보다는 자기 의사 많이 표현…당에 호통칠 어른 모셔와야"

[아시아경제 김소영 기자] 김재원 국민의힘 최고위원이 "최근 최고위원회 회의를 하면서 당에 어른이 없구나, 조정할 분이 없구나라는 걸 너무 많이 느꼈다"고 토로했다.

김 최고위원은 19일 KBS 라디오 '최경영의 최강시사'에서 "얼마 전까지만 해도 김종인 위원장 없이 대선을 치러서 이겨야만 젊은 정당이 된다고 봤다"며 "그런데 이제는 어른을 모셔와서. 앉혀놓고 호통을 좀 듣더라도 그게 훨씬 낫겠구나라는 생각을 했다"며 이같이 밝혔다.

다만 '김종인 전 비상대책위원장의 선거관리위원장 이야기가 있는지'를 묻는 진행자의 질문에는 "처음 듣는 이야기"라고 선을 그었다.

그는 "이준석 대표 등장 자체가 상징하는 그런 측면에서 우리 당이 젊어졌고 또 앞으로도 더 젊어져야 한다"며 "그런 의미에서 김종인 위원장의 도움을 받지 않고 이번 대선을 치렀으면 하는 마음이 분명히 있었지만, 최근에 생각이 많이 바뀌었다. 대선을 치러 국민의힘이 이겨야만 젊은 정당이 될 것"이라고 전했다.

이어 "제가 그런 생각을 했다면 그만큼 우리 당이 좀 지리멸렬하다는 의미로 안타깝고 참담하다"고 털어놨다.

그러면서 "(이 대표가) 갈등을 잘 조정하고 화합한다기보다는 자신의 의사를 좀 더 많이 표현하는 상황이 과거 대표들과 다른 측면이 있다"며 "이 대표가 청년 세대들에게 가까이 다가가 소통을 하는 면에선 좋은 역할을 하고 있지만, 과거 당 대표들과 사뭇 다른 모습을 보여 어색한 상황이 되고 말았다"고 꼬집었다.

또 "당대표가 당의 대선 주자와 상당히 분란을 일으킨다든가 언쟁을 한다든가 싸운다든가 이런 사실 과거에는 보기 힘든 상황"며 재차 날을 세웠다.

김 최고위원은 "세대 차이로서 우리가 이해하고 보듬고 안고 가야 할 측면이 있지 않은가 싶다"면서도 "지금까지는 (과거 대표들과는) 다른 모습이니까 갈등이 더 확대되고 전선이 많이 넓어진 측면이 분명히 있다"고 했다.

