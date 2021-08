황교안 "적전분열 절대 안돼, 당대표가 문제 해결해야"

"정권교체 고지 코앞인데 우리 당은 내부총질"

"직접 만나서 대화하라…자존심, 고집은 대선 후"

[아시아경제 임주형 기자] 황교안 전 미래통합당(국민의힘 전신) 대표가 국민의힘 내부에서 연일 내홍이 불거지는 것에 대해 "적전분열은 절대 안 된다. 문제 해결은 당 대표의 몫"이라며 이준석 대표의 역할을 강조했다.

황 전 대표는 19일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "지나친 자기주장은 대선을 망칠 뿐"이라며 이같이 말했다.

이어 "정권교체라는 갈 수밖에 없는 고지가 코앞이다. 그런데 우리 당은 고지로 오를 생각은 안 하고 내부총질과 싸움박질로 날을 지새우고 있다"며 "이성을 찾고 각자 자중하기를 바란다"고 당부했다.

그러면서 "'국민적 배신자', '역사의 죄인'이 되는 길로 치닫고 있다"며 "우리가 싸워야 할 대상은 내부가 아닌 문재인 정권"이라고 덧붙였다.

황 전 대표는 당내 갈등을 해결하기 위해선 이 대표의 적극적인 행동이 중요하다고 강조했다. 그는 "문제 해결은 지금은 당 대표의 몫이다. (이 대표는) 직접 만나서 진심으로 대화하십시오"라며 "그러면 해법은 나오기 마련이다. 자존심, 고집은 대선 승리 후에 주장해도 충분하다"라고 말했다.

대권주자들을 향해서도 "'노이즈마케팅'의 유혹에 넘어가지 마시고, 합심해서 선을 이루는 길을 찾는 지혜를 보여주시기를 바란다"고 당부했다.

앞서 국민의힘 대선주자인 원희룡 전 제주지사는 17일 이 대표가 '윤석열 전 검찰총장은 곧 정리된다'는 취지로 언급했다고 주장했다. 이에 대해 이 대표가 원 전 지사와 나눈 통화 녹취 내용 일부를 공개하면서 '녹취록 진실공방'이 불거졌다.

이 대표가 공개한 녹취록을 보면, 원 전 지사가 "우리 캠프가 지금 싸우는 사람들, 나중에 다 알아야 할 사람들이다"라고 우려하자 이 대표는 "너무 걱정 말라. 저쪽에서 입당 과정도 있고 해서 세게 얘기하는 것"이라고 말한다.

이어 "지금 저희하고 여의도 연구원 내부조사하고 안 하겠나. 저거 곧 정리된다"라고 덧붙였다.

이 대화 내용에서 이 대표가 언급한 '저거'를 두고 두 사람의 해석이 엇갈렸다. 원 전 지사는 '저거'가 윤 전 총장을 가리킨 표현이라고 주장한 반면, 이 대표는 당 내부에서 불거진 갈등을 의미한다고 반박했다.

공방은 18일에도 이어졌다. 원 전 지사는 이날 긴급 기자회견을 열고 "이준석 대표가 '윤 전 총장은 곧 정리된다'고 분명히 말했다"며 "이 대표는 (통화) 녹취 파일 전체를 공개하라"고 요구했다.

그러나 이 대표는 즉각 페이스북을 통해 "그냥 딱합니다"라고 말했을 뿐, 별다른 대응은 하지 않았다.

원 전 지사는 이날 오후 자신의 페이스북에 글을 올려 "결국 이준석 대표는 전화 통화 녹음파일 원본을 공개하지 않았다. 매우 유감이다"라면서도 "이준석 대표가 자신의 잘못을 사실상 인정한 것으로 생각하며, 다시는 이런 잘못을 되풀이하지 않는 계기로 삼기를 바란다"고 말했다.

이어 "지금의 갈등 상황을 안타깝게 생각하지만, 문제의 본질은 경선을 살리는 것이고 국민의 신뢰를 얻어 정권교체란 목표를 성취하는 것"이라며 "이 대표는 앞으로 공정경선을 하겠다는 약속을 하고 이를 반드시 실천에 옮기기를 바란다"고 촉구했다.

임주형 기자