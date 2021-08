[아시아경제 문혜원 기자] 롯데GRS의 크리스피크림 도넛은 매주 금요일 무료 샘플링 이벤트를 진행한다고 19일 밝혔다.

무료 샘플링 이벤트는 롯데GRS 통합 외식 주문앱 롯데잇츠에서 매주 금요일 오후 13시부터 선착순 2000명에 한해 크리스피크림 도넛의 시그니처 메뉴인 오리지널 글레이즈드 1개를 무료로 증정하는 쿠폰 이벤트다.

다운 받은 쿠폰은 해당일로부터 10일이내 사용가능하다. 단 공항, 리조트, 휴게소 등 일부 특수점포에서는 사용이 제한된다.

