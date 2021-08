여수·광양항 선박저속운항 프로그램 참여 최우수선사 시상

대기질 개선 최우수선사에 장금상선 선정

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식)는 지난해 여수·광양항의 대기질 개선을 위해 실시한 선박저속운항 프로그램에서 최우수 참여선사로 선정된 장금상선㈜에 대해 지난 18일 시상했다고 밝혔다

선박저속운항 프로그램은 선박에서 배출되는 미세먼지를 저감하기 위해 선박이 일정 속도 이하로 입항할 경우 항만시설사용료 중 입항료를 일부 감면해주는 제도로 지난해 1차 년도 운영을 완료했다.

여수·광양항은 2019년 12월 시범운영을 시작으로 2020년 12월까지 13개월 간 대상선박 7,408척 중 2,216척이 프로그램에 참여, 이 중 2,120척이 프로그램을 준수해 참여율 29.9%, 준수율 95.6%를 보였다.

프로그램에 참여한 선사 중 기여도 상위 5개 선사는 장금상선㈜(389건, 19.6%), 고려해운㈜(349건, 16.8%), 남성해운㈜(189건, 9.1%), 한국머스크㈜(187척, 9.1%), 흥아라인㈜(167건, 8.1%) 순으로 집계됐다.

김선종 부사장(운영본부장)은 “여수·광양항 대기질 개선을 위한 선박저속운항 프로그램에 적극 참여해 주신 선사에 감사드린다”며 “작년에 이어 올해도 깨끗한 여수·광양항을 만드는데 많은 선사가 함께 해 주시길 당부드린다”고 말했다.

