中, 아프간 인접 타지키스탄과 합동훈련..."테러에 대한 우려"

ETIM 등 이슬람 무장단체 봉기 우려

탈레반과 테러조직들 연계 가능성도 제기

[아시아경제 이현우 기자] 중국 정부가 아프가니스탄의 이웃국가인 타지키스탄과 대테러훈련을 진행 중이라고 밝혔다. 탈레반의 아프간 재장악으로 중앙아시아 일대 이슬람 원리주의 반군조직들의 활동이 본격화될 것으로 우려되면서 러시아에 이어 타지키스탄과 합동훈련을 가진 것으로 풀이된다.

19일 중국 관영 글로벌타임스에 따르면 중국 공안부는 타지키스탄 내무부와 협력해 전날부터 타지키스탄 수도 두샨베에서 합동으로 대테러훈련을 진행하고 있다고 밝혔다. 글로벌타임스는 "아프간의 상황 변화가 이웃 국가들에 불안과 테러에 대한 우려를 불러일으키고 있다"고 전했다.

글로벌타임스에 따르면 자오커즈 중국 공안부장이 타지키스탄 측에 보낸 서한에서 "현재 국제 정세는 커다란 변화 속에 있으며 지역의 대테러 상황이 낙관적이지 않다"며 "이번 훈련은 대테러 부대의 대응 능력을 높이고 테러에 맞서 싸우겠다는 양국의 의지를 보여주는 것"이라고 강조했다.

중국이 타지키스탄과 대테러훈련에 나선 이유는 이슬람 원리주의 무장단체인 탈레반이 아프간을 장악하면서 중앙아시아 일대 탈레반 산하조직들은 물론 알카에다, IS 등 극단주의 무장조직들이 일제히 봉기할 가능성을 우려하기 때문으로 분석된다. 특히 중국은 신장위구르자치구 내 주요 독립운동 세력인 '동투르키스탄 이슬람운동'(ETIM)이 같은 이슬람 수니파 무장단체인 탈레반의 지원을 받아 세력을 확장할 가능성을 크게 우려하고 있는 것으로 알려졌다.

앞서 전날 자오리젠 중국 외교부 대변인도 정례브리핑에서 아프간의 평화 재건을 지지한다면서도 "탈레반이 ETIM을 포함한 각종 테러 단체를 단호히 타격해야 한다"며 테러단체와 연결되선 안된다고 강조한 바 있다.

