KCC, 미래 성장동력 발굴 위해 스타트업 적극 육성

서울창조경제혁신센터와 스타트업 지원과 창업 생태계 활성화 위한 MOU 체결

[아시아경제 김종화 기자] KCC가 서울창조경제혁신센터와 함께 대기업-스타트업 간 상생 협력 네트워크 구축을 위한 오픈 이노베이션 프로그램을 추진한다고 19일 밝혔다.

KCC는 18일 서울시 서초구에 위치한 본사 대회의실에서 서울창조경제혁신센터와 ‘스타트업 지원 및 창업 생태계 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 이날 협약식에는 KCC 이웅노 경영전략부문장, 서울창조경제혁신센터 황윤경 센터장이 참석했다.

업무협약 체결을 시작으로 양사는 국내 스타트업 정보 교류와 우수 스타트업 발굴 및 사업화, 기술 공동 개발 등 다양한 협업 프로그램을 기획하고 실행해 나갈 예정이다. 특히 오픈 이노베이션 프로그램을 적극 운영함으로써 국내 창업 생태계에 상생 협력 구조를 구축할 방침이다.

KCC는 주력 사업 분야인 건축자재와 도료를 비롯해 친환경, 미래에너지, 신소재 등의 분야에서 오픈 이노베이션에 참여할 스타트업을 모집할 계획이다. 오픈 이노베이션은 참신한 아이디어와 기술이 필요한 기술 수요기업(대기업·중견기업)과 사업 확장의 발판이 필요한 스타트업을 매칭해 사업 연계 및 협업을 지원하는 스케일업 프로그램이다.

유망 스타트업과의 협업을 통해 미래 성장 동력을 발굴하고 개방형 혁신을 적극 추진한다는 전략으로, 스타트업의 기술과 아이디어를 KCC가 가진 사업 역량과 엮어 시장에서 고객에게 새로운 가치를 제공하겠다는 것이다.

KCC 관계자는 "개방형 혁신, 융합이 가속화되는 변화의 시대를 맞아 성장 가능성 높은 기업들이 함께 지혜를 모으는 것이 중요한 시점"이라면서 "오픈 이노베이션 협력을 통해 좋은 협업 사례를 발굴하고, 새로운 가치를 함께 만들어 나갈 스타트업 기업들의 많은 참여를 바란다"고 전했다.

