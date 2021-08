샘표, ‘새미네부엌’ 쇼핑 라이브 진행

[아시아경제 임혜선 기자] 샘표는 19일 오후 8시부터 11번가의 라이브 커머스 ‘라이브11(LIVE 11)’에서 ‘자영업자 김다비’와 함께 ‘새미네부엌’ 쇼핑 라이브를 진행한다고 밝혔다.

새미네부엌은 소비자들이 요리할 때 느끼는 어려움을 돕기 위해 만들어진 브랜드다. 8년간 음식방송을 진행하는 등요리에 일가견이 있는 다비 이모(개그우먼 김신영)가 조리과정과 시간을 줄인 새미네부엌 제품들을 활용해 5분만에 만드는 겉절이, 전자레인지로 3분만에 만드는 멸치 볶음 등 새미네부엌의 다양한혁명 레시피를 전수한다.

19일 라이브 방송에서는 겉절이·깍두기·오이소박이 등 김치양념 3종과 멸치 볶음·잡채 등 반찬소스 2종으로구성된 새미네부엌 와우키트를 8900원에 판매한다. 선착순 300명에게는 보쌈김치·파김치 양념 2종을 추가로 증정하는 혜택도 있다. 또한 김치양념 3종과 딥소스 3종을 1만1900원에 판매하며, 선착순 300명에 한해 멸치 볶음 소스와 겨자냉채소스를 증정한다. 이밖에 채소 요리를 맛있게 만들 수 있는 100% 순식물성콩발효 요리에센스 연두와 초요리소스, 편의면 등을 특가로 구매할 수 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr