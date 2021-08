'6G 주도권 경쟁' LG전자, 테라헤르츠 대역 통신신호 100m 전송

야외서 무선데이터 송수신 성공

유럽 최대 응용과학연구소 그룹과 개발

[아시아경제 차민영 기자] 6G 원천기술 확보 경쟁에 뛰어든 LG전자가 야외에서 6G 테라헤르츠(THz) 대역을 활용해 무선 데이터를 100m 이상 주고받는데 성공했다.

LG전자는 독일 베를린의 프라운호퍼 하인리히-헤르츠 연구소에서 6G THz 대역을 활용해 실외에서 통신 신호를 직선거리 100m 이상 송·수신했다고 19일 밝혔다. 프라운호퍼는 독일 전역에 75개의 연구소를 둔 유럽 최대 응용과학연구소 그룹이다.

이번 시연에서 LG전자는 전력 증폭기 외 채널 변화와 수신기 위치에 따라 빔 방향을 변환하는 '가변 빔포밍'과 복수 출력 신호를 안테나로 전달하는 '고이득 안테나 스위칭' 기술을 개발했다. 프라운호퍼는 6G THz 대역에서 통신 신호를 안정적으로 출력하는 전력 증폭기를 공동 개발했다.

새롭게 개발된 전력 증폭기는 155~175 기가헤르츠(GHz)의 대역 범위에서 안정적인 송수신이 가능하도록 출력 신호를 세계 최고 수준인 최대 15dBm까지 끌어올렸다. THz 무선 송수신 기술의 주파수 대역은 100 GHz~10 THz 사이다. 전력 증폭기 개발로 6G 초광대역 특유의 주파수 도달거리가 짧고 안테나 송수신 과정에서 전력 손실 문제가 심각하다는 문제를 해결했다.

초당 1테라비트(Tbps) 전송을 가능하게 만드는 6G 이동통신은 2025년경 표준화 논의를 시작으로 2029년 상용화될 것으로 예상된다. 저지연·고신뢰 통신 지원은 물론 사람과 사물, 공간을 연결하는 만물지능인터넷(AIoE)을 위한 필수 인프라다.

LG전자는 6G 기술을 선도하기 위한 기술 협업에도 적극 나서고 있다. 2019년 한국과학기술원과 손잡고 'LG-KAIST 6G 연구센터'를 설립한 데 이어 올해 초에는 글로벌 무선통신 테스트 계측 장비 제조사 키사이트와 협업을 강화했다. 지난 6월에는 미국통신산업협회(ATIS) 주관 '넥스트 G 얼라이언스' 의장사로 선정되기도 했다.

박일평 LG전자 CTO(최고기술책임자) 사장은 "이번 시연 성공으로 다가올 6G 시대에 한 발 더 다가서게 됐다. 향후에도 국내외 6G 개발 역량을 갖춘 연구기관, 업체들과 협력해 글로벌 6G 기술 개발을 선도해 나갈 것"이라고 강조했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr