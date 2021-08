3시간 걸리던 지적도 발급 단 3분!...마포구, 지적도 온라인 발급

폐쇄 지적도 등 지적 보존문서, 9월1일부터 동 주민센터에서도 온라인 발급...전산화 통한 민원처리 시간 단축, 훼손 및 위변조 방지, 높은 해상도 제공

[아시아경제 박종일 기자] 상속 등으로 부동산 정리를 해본 사람이라면 오래된 지적도(폐쇄 지적도)를 발급 받기 위해 동 주민센터를 방문해 팩스 민원을 신청하고 한참을 기다렸던 기억이 있을 것이다.

9월1일부터 마포구(구청장 유동균)에서는 이런 기다림 없이 폐쇄 지적도 등 지적 보존문서 발급이 단 3분이면 가능해졌다.

동 주민센터를 방문해 팩스민원으로 폐쇄 지적도 발급을 신청하면 최대 3시간까지 기다려야 했던 절차가 3분으로 줄어든 비결은 ‘지적 보존문서 온라인 발급 서비스’ 시행이다.

기존에도 토지대장과 지적도는 구청이나 동 주민센터에서 부동산종합공부시스템을 통해 3분 내로 온라인 발급이 가능했지만, 폐쇄 지적도 및 임야도는 전산화가 돼 있지 않아 구청으로 직접 가서 발급 받거나 동 주민센터에서 팩스 신청 후 발급을 기다려야 했다.

또 지적도는 일제강점기에서 1990년대까지 100여 년 가까이 종이로 작성하고 관리하면서 훼손 및 화재 위험이 있어 관리에 어려움이 많았다.

구는 이런 불편을 해소하기 위해 폐쇄 지적도 및 임야도 857매를 전산화, 기존 온라인 발급시스템인 부동산종합공부시스템과 연계, 구청 뿐 아니라 동 주민센터에서도 온라인으로 즉시 발급 받을 수 있게 했다.

이번 ‘지적 보존문서 온라인 발급 서비스’는 민원 처리시간 단축, 전산화를 통한 훼손 및 위·변조 방지, 높은 해상도의 지적도 제공으로 경계선 식별이 용이하게 되는 등 효과가 있어 본격적인 시행을 앞두고 기대를 모으고 있다.

유동균 마포구청장은 “이번 서비스 개선으로 민원인의 시간과 경제적 비용을 크게 절감할 수 있을 것”이라며 “앞으로도 구민 편의를 늘릴 수 있는 행정서비스를 적극 발굴해 시행하도록 하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr