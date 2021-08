[아시아경제 박형수 기자] 18일 0시부터 오후 9시까지 서울에서 코로나19 신규 확진자 562명이 발생했다. 역대 수요일 하루 최다 기록인 7월7일 550명을 넘어섰다.

같은 시간대로 비교하면 전날 482명과 지난주 수요일(11일) 520명보다 각각 80명, 42명 많다. 하루 전체 확진자 수는 17일 510명, 11일 526명이었다.

18일 오후 9시 기준 서울의 누적 확진자는 7만3156명으로 잠정 집계됐다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr