인하대 '부실대학 낙인' 찍히자…"답답하다" 학생들 항의 쏟아져

교육부, 기본역량진단 가결과 발표

탈락 대학은 정부지원 못받아

[아시아경제 나예은 기자] 교육부의 '대학기본역량진단' 가결과 발표 이후 후폭풍이 거세다. 특히 인천지역의 명문대학으로 꼽히는 인하대의 탈락 이후 인하대학교 공식 홈페이지 및 인하대 에브리타임에는 수천 개의 글이 올라왔다.

앞서 교육부는 지난 17일 '2021년 대학기본역량진단' 가결과를 통해 상위 73%에 해당하는 일반대학 136곳, 전문대학 97곳 등 233곳이 일반재정지원 대학으로 선정됐다고 발표했다. 이로써 하위 27%에 해당하는 52곳은 정부의 일반재정지원을 받을 수 없게 됐다. 탈락 대상에는 인하대, 성신여대, 용인대, 수원대 등 수도권 유명 대학이 포함돼 충격을 주고 있다.

일반재정지원대학으로 선정되면 2022년부터 2024년까지 대학혁신지원사업(일반재정지원)을 지원받는다. 올해는 일반대와 전문대가 각각 평균 48억3000만원, 37억5000만원의 지원을 받았다.

한편 18일 인하대학교 게시판에는 "인하대의 고개는 어디를 향해야 합니까?", "너무 답답해서 한 말씀 드리겠습니다", "설마 오늘도 칼퇴(정시퇴근)들 하시는 건 아니겠죠"라는 제목의 글이 올라왔다. 학생들은 답답한 심정으로 학교 측에 탈락 이유와 대처방안을 요구하고 있다.

이에 전승환 총학생회장은 인하대 측에 정보공개를 청구했다면서 "자료를 검수할수록 우리 대학은 제대로 된 교육과정과 이에 따른 성과를 내고 있다는 사실만 재확인할 뿐, 기본 역량 미달의 학교라는 평가 결과에 납득할 수 없었다"며 "감점의 원인 파악조차 되고 있지 않은 것이 현실이다. 왜 이 점수를 받아야 하는지에 대한 최소한의 설명조차도 부재하다"라고 주장했다.

이어 "정량지표인 ACE+ 사업 성과 1위, 대학혁신지원사업 A등급이 우리의 저력을 증명한다. 이것이 정녕 공정한 평가인가. 도대체 누가, 무슨 근거로 우리 대학의 자존심을 이토록 구겨놓은 것이냐"며 목소리를 높였다.

한편 인하대 측은 전날(17일) 교육부 발표 직후 가결과를 받아들일 수 없다고 밝혔다. 인하대는 "교육비 환원율, 신입생 충원율, 재학생 충원율, 졸업생 취업률 등 정량지표를 모두 만점을 받았다"며 "이번 결과에 대한 이의신청을 통해 재평가받겠다"고 말했다. 한마디로 필기에서 만점 받았는데, 면접에서 떨어뜨린 것 아니냐는 분위기다.

인하대는 입장문에서도 "인하대는 4단계 BK21+사업, 대학혁신지원사업 등의 국고지원 사업에 선정돼 우수한 평가를 받아왔고, 한국대학교육협의회 기관평가인증을 받은 명문사학"이라며 "평가지표인 교육비 환원율, 신입생 충원율, 재학생 충원율, 졸업생 취업률 등의 정량지표에서 모두 만점을 받았다"고 설명했다.

그러면서 "이렇게 납득이 어려운 금번의 부정적 평가결과는 지금까지 지속해왔던 우리의 노력과 객관적 성과에 비추어 볼 때 도저히 수긍할 수 없다"며 "평가의 불합리성에 대한 지적과 함께 우리 교육의 우수성을 담아 강력하게 이의 제기를 하겠다"고 덧붙였다.

일각에선 '2018년 인하대 학사부정 논란'을 원인으로 추측하지만, 가능성은 낮다. 당시 교육부는 조원태 당시 대한항공 사장이 요건을 갖추지 않고 인하대에 편입했다며 학위 취소를 지시했다. 인하대 관계자는 "수사·감사를 반영한 '법인 책무성'은 거의 깎이지 않았다. 당시 논란은 평가 대상이 아니다"라고 말했다.

한편 교육부는 평가가 공정하게 이뤄졌다는 입장이다. 송근현 고등교육정책과장은 "다소 의외의 결과지만, 기본역량진단은 대학마다 1명씩 선정한 평가위원이 한다"며 "평가 대상과 관계가 있는 위원은 배제하는 등 공정성을 최대한 지켰다"고 밝혔다.

이어 "전날 발표한 건 가결과라 확정되지 않았다. 이의를 제기하면 절차에 따라 공정성을 검토할 수 있다"고 말했다. 교육부에 따르면 최종 결과는 이달 말쯤 나온다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr