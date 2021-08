황교익 "떡볶이는 정크푸드…'학교 앞 금지 식품' 지정해야"

"영양 불균형하고 자극적인 맛 내"

지난 2018년 tvN '수요미식회'서도 떡볶이 혹평

"사회적으로 세뇌해 맛있는 음식"

[아시아경제 임주형 기자] 경기도 산하 기관인 경기관광공사 사장으로 내정된 맛 칼럼니스트 황교익 씨가 "늦었지만 지금이라도 떡볶이는 '학교 앞 금지 식품'으로 지정돼야 한다"고 주장해 이목이 쏠렸다. 황 씨는 떡볶이에 대해 지나치게 자극적이고 영양이 불균형한 '정크푸드'로 규정했다.

황 씨는 18일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "학교 앞 그린푸드 존 지정은 2012년 즈음의 일인데, 그때 관련 문건에 그린푸드 존 판매 금지 음식에 떡볶이가 있었다"라며 "나중에 보니 떡볶이는 빠져 있었다. 정부가 나서서 떡볶이 세계화 사업을 하는데 그린푸드 존 금지 음식으로 지정이 되면 꼴이 우스워 그랬던 것이 아닌가 싶다"고 말했다.

그린푸드 존은 안전하고 위생적인 식품 판매 환경을 조성해 어린이를 보호하기 위해 지방자치단체가 지정해 관리하는 구역이다. 이 구역에서는 고열량·저영양 식품, 고카페인 함유 식품, 정서저해식품 등으로 분류된 식품 판매가 금지된다.

이에 대해 황 씨는 "떡볶이는 영양이 불균형하고 자극적인 맛을 내는 정크푸드로, 어린이 건강에 좋지 않다"라며 "즉석 조리 식품으로는 햄버거와 피자가 '그린푸드 존' 금지 음식으로 지정되어 있다"고 지적했다.

그러면서 "지금이라도 늦었지만 (떡볶이를) '학교 앞 금지 식품'으로 지정해야 한다. 식약처가 바로잡아야 한다"라고 거듭 강조했다.

황 씨가 떡볶이를 비판하고 나선 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 황 씨는 지난 2018년 tvN 예능 프로그램 '수요미식회'에 출연한 자리에서 "떡볶이는 맛있는 음식이 아니다"라고 주장한 바 있다.

당시 그는 "한국 사람들이 떡볶이를 좋아하는 이유는 유아기에 흔히 주어졌던 음식이기 때문"이라며 "내 입에 맛있어도 없다고 이야기하는 음식이 있고, 맛없어도 맛있다고 이야기하는 음식이 있다. 그 대표적인 게 치킨과 떡볶이다"라고 설명했다.

그러면서 "이건 관능적으로 맛있는 음식이 아니라, 사회적으로 세뇌해 맛있는 음식인 것"이라고 주장했다.

한편 황 씨는 최근 경기관광공사 신임 사장 후보로 내정됐다. 황 씨는 오는 30일 경기도의회 인사청문회에 출석, 도의회에서 인사청문 결과보고서가 채택되면 이재명 경기도지사가 내달 초 그를 3년 임기 사장으로 임명하게 된다.

경기관광공사 사장은 지난해 12월 전임 사장의 사임 이후 현재까지 공석인 상태다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr