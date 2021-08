탈레반 '여성인권 존중' 약속했지만…부르카 미착용 여성 총살

[아시아경제 김은별 기자] 아프가니스탄을 재장악한 탈레반이 "여성 인권을 존중하겠다"고 약속했지만, 전신을 가리는 부르카를 입지 않은 여성이 총에 맞아 숨졌다는 보도가 나왔다.

18일 폭스뉴스에 따르면 아프간 타크하르주 주도 탈로칸에서 전날 한 여성이 피투성이가 된 채 숨져 있고, 부모와 주변 사람들이 어쩔 줄 몰라 하는 사진이 찍혔다. 폭스뉴스는 이 여성이 부르카 없이 외출했다가 총에 맞아 숨졌다고 보도했다.

탈레반은 과거 5년(1996∼2001년) 집권기에 여성들의 교육·일할 기회를 박탈했고, 외출 시 부르카 착용을 의무화했다.

탈레반 대변인 수하일 샤힌은 17일 영국 스카이뉴스와의 인터뷰에서 여성들에게 부르카 대신 히잡(머리와 목을 가리는 두건)을 쓰도록 하겠다고 밝혔다. 또 탈레반 치하에서도 여성이 대학을 포함한 교육을 받을 수 있을 것이라고 말했다. 여성인권을 존중하겠다고 약속하며 달라진 모습을 보이겠다고 밝힌 것이다.

그러나 탈레반의 실제 변화 여부에 대해서는 회의적 시각이 우세하다. 인권 단체들은 현지 지휘관과 지역에 따라 탈레반 규정이 다르다고 말했다.

또 다른 도시에서도 탈레반이 부르카로 몸을 가리지 않았다는 이유로 식료품을 사러 나온 여성을 위협해 다시 집으로 들여보내는 모습이 포착됐다는 소식도 전해졌다. 인도 매체인 인디아투데이는 탈레반 귀환 후 카불의 부르카 가격이 10배나 급등했다고 보도했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr