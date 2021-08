최재형 '조부 논란' 입장 내놔…"구태정치 이제 끝내야"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대권주자인 최재형 전 감사원장이 조부 친일 문제 등에 대한 입장을 나타내며 "조상과 과거사로 국민 분열시키는 구태정치, 이제는 끝내야 한다"고 말했다.

최 전 원장은 18일 서울 여의도 캠프 사무실에서 브리핑을 열고 이같이 밝혔다.

최 전 원장은 조부 친일 논란에 대해 "(조부는) 2002년 10월13일 미수복 강원도 평강군민회의 고문으로서 투철한 국가관과 통일애향의 공을 인정받아서 대통령 표창을 받았다"며 "학교에서는 일본인 교사에 대항해 싸우면서 휴학투쟁을 벌여 강제로 제적까지 당했다. 농민 야학부를 설립해 농민들의 계몽과 복리운동도 펼쳤다. 또 만주 영안현 해림에서 조선인 거류민 대표로 있으면서 일제에 대항해 조선인들의 복리를 높이기 위해 노력했다"고 설명했다,

이어 그는 "친여 언론매체들은 증조부가 면장을 지내면서 조선총독부의 표창을 받았다고 몰아가고 있는데, 이들이 표창이라고 주장하는 '국세조사기념장'은 당시 인구조사를 시행했던 면장들 수만명에게 일괄적으로 나누어 주었던 기념주화다. 하도 흔한 것이어서 100년 가까이 지난 지금도 쇼핑몰에 들어가 검색하면 2만~3만원에 살 수 있다"며 "이걸 받았다고 친일파라고 주장하는게 과연 말이 되는 것인가"라고 꼬집었다.

최 전 원장은 또 "민족문제연구소도 일제가 어떻게 조선민중들에게 국방헌납을 강요했는지에 대해 홈페이지에서 자세히 적어놓았다. 그럼 어쩔 수 없이 국방헌납을 한 그 수많은 조선 백성들은 모두가 친일파인 것인가"라며 "제가 정치를 하게 됐다는 이유로 저의 조상들에게 이렇게 친일파라는 딱지를 덮어씌우려는 시도에 대해 참으로 참담한 심경"이라고 말했다.

그러면서 그는 "'대한민국에 충성을 다해야 한다.' 자라오면서 아버님으로부터 귀에 못이 박히도록 들은 얘기"라며 "저에게는 그리고 저의 가족에게는 대한민국이라는 이 나라가 중요하다. 이 나라가 고맙기 때문"이라고 얘기했다.

최 전 원장은 '미래'를 강조하고 나섰다. 그는 "저의 관심은 온통 어떻게 하면 우리 선조들이 지켜온 대한민국을 잘 지키고 청년들이 자신들의 꿈을 마음껏 활짝 꽃피울 수 있는 더 자유롭고 더 강한 대한민국을 만들어 갈 것인가다"라며 "과거를 소환하고 친일 프레임으로 국민을 가르고 조상의 고된 삶을 함부로 평가하는 구태정치는 이제 그쳐야 한다"고 했다.

