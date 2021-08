아프간 철군 결정했던 트럼프, "美 역사상 최악의 수치" 철군 혼란 맹비난

[아시아경제 김수환 기자] 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 아프가니스탄 철군 과정에서 불거진 혼란을 두고 조 바이든 대통령을 맹비난했다.

트럼프 전 대통령은 17일(현지시간) 폭스뉴스 인터뷰에서 "바이든보다 철군을 엉망으로 다룬 사람은 없다"며 "내 생각에 이번 사태는 미국 역사상 최악의 수치"라고 말했다.

트럼프 전 대통령은 앞서 재임기에 아프간 철군을 처음으로 결정했다. 그는 탈레반과의 합의에 따라 올해 5월 1일까지 미군을 아프간에서 철수하겠다고 선언한 바 있다.

후임자인 바이든 대통령은 트럼프 전 대통령이 정한 철군 시한을 수개월 늦춘 뒤 철군을 단행했다.

바이든 대통령은 트럼프 전 대통령의 성급한 철군 결정을 비판했었다.

그는 "트럼프 행정부의 합의 때문에 탈레반의 군사적 위상이 (미국의 아프간 침공 때인) 2001년 이후 가장 강해졌다"고 지적했다.

트럼프 전 대통령은 이러한 비판을 의식한 듯 이날 인터뷰에서 "빠져나오는 것(아프간 철군 자체)은 훌륭한 일"이라고 평가했다.

트럼프 전 대통령은 이어 아프간 정부군이 급히 와해한 이유는 병사들이 의무감 없이 돈만 밝힌다는 데 있다며 미국이 외국에 해당국 방위비를 헌납한다는 안보무임승차론을 되풀이했다.

그는 "많은 다른 사람들에게서 얻은 매우 불쾌한 정보"라며 "아프간 군인은 세계에서 돈을 가장 많이 받는 축에 든다"고 말했다.

그러면서 "아프간군은 돈 때문에 일하니까 우리가 떠나는 즉시 싸움을 멈췄다"며 "미국은 아프간 병사들에게 거금을 줬는데 그건 싸우라고 우리가 주는 일종의 뇌물이었다"고 주장했다.

트럼프 전 대통령은 미군이 아프간에 두고 간 무기가 전략적 경쟁국들에 넘어가 미국의 군사적 우위를 침식하는 데 쓰일 수 있다고 우려하기도 했다.

그는 "우리에겐 최신식 블랙호크 헬리콥터 수백억 달러(수십조원) 어치가 있다"며 "세계 최고의 군사장비이기 때문에 이제 러시아, 중국이 분석에 들어갈 것"이라고 말했다.

