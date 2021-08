김영록 전남도지사, 김대중 대통령 서거 12주기 추모

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전라남도지사는 18일 김대중 전 대통령 서거 12주기를 맞아 도청 실국장들과 함께 남악 중앙공원에 있는 김대중 대통령 동상을 찾아 참배했다.

이날 참배행사는 코로나19 상황에서 많은 도민이 참여하는 추모행사를 개최할 수 없어 도지사를 비롯한 도청 간부들만 참석해 단출하게 이뤄졌다.

김영록 지사는 추모사를 통해 "김 전 대통령은 독재에 맞서 민주주의를 위해 온몸을 던지고, 동서 화합에 앞장섰으며, 외환위기를 조기에 극복한 것은 물론 한반도 냉전구조를 깨뜨려 한국인 최초로 노벨평화상을 수상했다"며 "이같은 삶과 정신은 우리의 앞길을 밝히는 등불이 되고 있다"고 평가했다.

이어 "코로나로 모든 국민이 힘든 요즘 위기를 기회로 만든 김대중 대통령의 통찰과 혜안이 더욱 그립다"며 "그 숭고한 정신을 본받아 청정 전남 블루 이코노미와 이를 연계한 전남형 뉴딜로 대한민국의 새 변화를 이끌고, 초광역 남북협력사업을 선도해 한반도 평화통일의 주춧돌을 놓겠다"고 다짐했다.

전남도는 20일까지 도청 1층 윤선도 홀에서 김 전 대통령의 숭고한 발자취를 기리기 위해 추모 사진전을 개최한다.

일반 도민도 추모할 수 있도록 목포 삼학도에 있는 김대중노벨평화상기념관 2층 전시실에 추모 헌화 공간을 운영한다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr