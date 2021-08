코오롱글로벌, 수주잔고 10조 돌파…하반기에도 호실적 예고

2분기 사상 최대 실적 달성 '어닝 서프라이즈'

상반기 신규수주 2조4682억 확보…목표액 80%

[아시아경제 조강욱 기자] 코오롱글로벌 코오롱글로벌 003070 | 코스피 증권정보 현재가 21,950 전일대비 150 등락률 +0.69% 거래량 16,267 전일가 21,800 2021.08.18 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코오롱글로벌, 2분기 영업익 745억원…전년比 53.25%↑[e 공시 눈에 띄네] 코스피-30일코오롱글로벌, 1019억 규모 경기 양평 공동주택 공사 수주 close 이 2분기 사상 최대 실적을 달성한 데 이어 하반기에도 호실적을 예고하고 있다. 현재 10조원을 넘어선 수주잔고가 이를 뒷받침한다는 분석이다.

코오롱글로벌은 18일 2분기 연결기준 수주잔고가 10조원을 돌파했다고 밝혔다. 이는 지난해 건설부문 매출액의 5배에 이르는 수치다.

특히 올해 상반기에만 신규수주 2조4682억원을 확보해 연초 수립한 수주목표액(3조1100억원)의 약 80% 수준을 달성했다.

주택·건축사업의 외형이 늘어나면서 매출액도 지난해 같은 기간보다 12% 증가했다. 대형 프로젝트의 공정 호조와 착공 프로젝트 증가로 영업이익도 27% 늘어났다.

실적 개선에 더해 시공능력평가(이하 시평) 순위 향상도 눈에 띈다. 코오롱글로벌은 올해 시평에서도 16위를 기록했다. 이는 지난해 19위에서 3계단 상승한 것으로 2007년(16위) 이후 14년 만에 가장 높은 순위다.

시장 전문가들은 건설부문의 호실적을 바탕으로 손익전망 가이던스를 상향 조정하는 등 코오롱글로벌의 하반기 실적도 긍정적으로 내다봤다. 실제로 증권가에서는 풍부한 수주잔고를 발판으로 최소 2~3년 동안 이익이 늘어날 것으로 전망했다. 코오롱글로벌의 올해 매출액은 4조5000억원, 순이익은 1900억원으로 각각 상향조정됐다.

코오롱글로벌 관계자는 "코오롱글로벌의 주력 사업 부문인 건설 부문이 상반기에만 2조원이 넘는 물량을 따내면서 실적 향상을 이끌었다"면서 "하반기에도 견고한 실적을 유지하면서 호실적을 이어갈 것으로 기대된다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr