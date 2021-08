롯데하이마트, 폐유니폼 활용한 에코백 제작 나선다

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 자원순환 실천과 소외계층 지원을 위해 폐유니폼을 활용한 업사이클링 에코백 제작에 참여한다고 18일 밝혔다.

이번 프로젝트는 업사이클링 전문 사회적 기업 ‘터치포굿’과 함께 한다. 롯데하이마트는 샤롯데봉사단이 해체한 폐유니폼 200벌과 업사이클링 에코백 100개를 터치포굿에 전달했다. 터치포굿은 지역아동센터 아동에 에코백을 제작·지원해 교육 재료로 활용하거나 생활 속에서 사용할 수 있도록 돕는다. 진행비는 임직원들의 기부금으로 마련했다.

롯데하이마트 관계자는 “버려지는 자원을 새 제품으로 재탄생시켜 친환경 자원 순환에 기여하고, 동시에 소외계층 아동 교육에 도움을 줄 수 있다는 점에서 뜻 깊게 생각한다”며 “앞으로도 다양한 친환경 사회공헌 활동을 통해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 힘쓸 것”이라고 말했다.

