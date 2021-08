ICT 중국 진출길 연다…내일부터 'K-Global@China' 개최

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 우리나라 ICT기업의 중국 수출과 투자유치를 지원하는 ‘K-Global@China 2021’ 행사를 19~20일 이틀간 온라인으로 개최한다고 밝혔다.

18일 과기정통부에 따르면 이번 행사에는 국내 ICT기업 52개사, 중국 투자자·바이어 300여명이 참여할 예정이다.

먼저 온라인 전시 및 수출상담회에는 중국 시장 진출을 희망하는 38개 중소기업이 ▲5G·인공지능·빅데이터, ▲스마트시티·사물인터넷, ▲IT콘텐츠 3개 분야에서 150개사의 중국 바이어·투자자와 상담을 진행한다.

온라인 전시의 경우 기업의 제품, 서비스 소개 자료와 홍보 영상을 볼 수 있을 뿐만 아니라, 관심 있는 기업에 문의·상담요청을 남기거나 연락처를 교환할 수도 있다. 중국기업의 구매담당자와 화상 회의로 이루어지는 수출상담회에서는 한·중 일대일 동시통역이 제공되며, 즉석 상담예약도 가능하다.

또한 중국 진출 및 투자유치를 희망하는 혁신기업 14개사가 중국 벤처캐피탈 투자심사역 등 심사위원을 대상으로 사업모델과 성장전략을 발표하는 피칭대회도 열린다. 피칭대회 1위 기업에게는 과기정통부 장관상과 함께 상금 1000만원이 수여된다. 2위(500만원), 3위(300만원) 기업에게도 소정의 상금이 주어진다. 피칭대회에 참여한 기업들의 영상은 행사 종료 후에도 누리집에서 다시 볼 수 있다.

2014년 이후 중국 현지에서 열렸던 K-Global@China는 최근 코로나19 상황을 감안해 온라인 누리집을 통해 열린다.

이승원 과기정통부 정보통신산업정책관은 “코로나19 이후 가속화 될 글로벌 디지털 경쟁에서 우위를 점하기 위해서는 빠르게 성장하고 있는 중국시장의 선점이 무엇보다 중요하다”며 “본 행사를 통해 성장잠재력이 큰 국내 ICT기업의 중국시장 진출이 활성화 될 수 있도록 다각적으로 지원 해 나가겠다”고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr