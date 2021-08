11번가, 분당 공유 오피스 오픈…“비대면 근무환경 변화 대응”

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 비대면 기반 근무환경 변화에 대응하는 스마트워크 인프라 강화를 위해 분당 수내동에 거점 공유 오피스를 열었다고 18일 밝혔다.

분당 거점 오피스는 총 86석 규모다. 넓은 좌석과 편안한 인테리어, 손쉬운 모바일 예약 시스템과 무선 네트워크 환경으로 거점오피스의 장점을 극대화했고, 바 테이블 형태의 창가 자유 근무좌석, 1인 오피스 몰입 존 등 근무자가 선호하는 형태에 따라 원하는 공간에서 근무할 수 있다.

현재 11번가는 전사 재택근무를 원칙으로 하고 있어 꼭 필요한 경우에 한해서 거점 오피스 이용하는 것을 권장하고 있다. 11번가 구성원 누구나 이용할 수 있으며 현재는 거리두기 방침으로 좌석의 절반 이하로 이용 예약을 받는다.

11번가 관계자는 “서울역 서울스퀘어 본사, 삼성동 위워크에 이어 분당 거점 오피스를 오픈해 분당, 판교 지역 및 인근에 거주하는 구성원들도 효율적인 근무시간 활용이 가능해졌다”며 “구성원의 건강과 워라밸을 최우선으로 고려하고 이를 위한 최적의 근무환경을 제공하기 위해 모든 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

